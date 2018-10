Vereniging van Economisten Suriname wil akkoord met Alcoa zien

PARAMARIBO, 17 okt – De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, vindt het hoog tijd dat het publiek weet wat in het akkoord staat met Alcoa. De multinational en de regering hebben een principeakkoord bereikt. Het is nu aan het parlement om er goedkeuring aan te geven. Maar de VES vindt dat ook het publiek recht heeft op inzage. “Het parlement is geen commissie van wijzen, die alles weet wat het volk vindt. Het vertegenwoordigt het volk en moet dan ook voeling houden onder de samenleving. Dat is echte democratie”, zegt VES-voorzitter Wi8nston Ramautarsing.

Het is van nationaal belang dat de inhoud naar buiten komt voordat die formeel wordt gemaakt. Dat Alcoa het voor gezien houdt in Suriname, is een voldongen feit. Er valt dan minder voordeel uit te knijpen. “Wat wij als Surinamers wel moeten eisen van de regering is dat wij voor Suriname de beste deal of erfenis er aan overhouden en niet omgekeerd. Het is een feit dat wij als land en burgers grote offers hebben gebracht”, zegt Ramautarsing tegenover de Ware Tijd.

Tegenover die offers mag best wat staan. Daarom ook is het van belang dat de hele samenleving weet wat er gebrouwen wordt. “Als je de samenleving de informatie onthoudt, omdat je denkt dat je het beter weet en beter kan vertalen naar het volk toe, wil het zeggen dat je haar intelligentie onderschat. De democratie zal dan niet functioneren, want dan wil je een volk van jaknikkers”, aldus ramautarsing.