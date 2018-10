Vandaag afscheidsdienst assembleelid Sheilendra Girjasing in Suriname

PARAMARIBO, 17 okt – Vandaag vindt in Suriname de afscheidsdienst plaats van assembleelid Sheilendra Girjasing. De Surinaamse politicus van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) overleed op zondag 7 oktober in het Radboud ziekenhuis te Nijmegen (Nederland) na ziekte. De parlementariër is 62 jaar geworden.

De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 17 oktober 2018 bij Stichting de Olifant aan de Mr. J.Lachmonstraat 130. Afscheid nemen en condoleances aanbieden kan van 09.30-10.30 uur. Daarna zijn er toespraken van 10.40-11.50 uur. Vervolgens kan er wederom afscheid worden genomen en condoleances worden aangeboden van 11.50-12.15 uur meldt de VHP-mediacommissie. Hierna zal de stoet vertrekken naar Weg naar Zee, alwaar de crematie zal plaatsvinden.

Girjasing vertegenwoordigde zijn district Commewijne in De Nationale Assemblee. Hij stond bekend als een zeer kritisch politicus die geen blad voor zijn mond nam. In leven was hij directeur van de onderneming Firgos NV. Hij laat een vrouw en 2 kinderen achter.

VHP: ‘Sheilendra Girjasing wordt herdacht en herinnerd als een markante persoon, met hart voor zijn medemens.’