Stand-up pionier Howard Komproe terug van nooit echt helemaal weggeweest

ROTTERDAM, 16 okt – Stand-up comedy pionier Howard Komproe komt met een nieuwe show en trakteert je op een stevig avondje stand-up in de puurste vorm. In dit fonkelnieuwe programma houdt hij zich zeker niet in. Verwacht zijn eerlijke, ongezouten mening, scherpe observaties en niets en niemand ontziende grappen. Veel rake humor en veel lachen dus! Vrijdag 26 oktober 2018 in Theater Zuidplein.

Het begon te jeuken en te kriebelen en het bloed kroop waar het niet gaan kon. Dus komt Howard Komproe met een nieuw programma op de proppen! Geniet deze avond keihard van zijn laid-back stijl met kwajongensachtige attitude!

Deze comedy-grootmeester is de bedenker en drijvende kracht achter de ‘Lulverhalen’ en oneliner-programma ‘Padoem Patsss’.

Vrijdag 26 oktober 2018 | 20.00 uur | Howard Komproe | Live on Stage | Grote Zaal | voorverkoop € 17,50