Lijk in staat van ontbinding aangetroffen bij Coppename punt in Suriname

PARAMARIBO, 17 okt – De politie in Suriname kreeg vanmorgen de melding dat er een lijk in staat van ontbinding was aangetroffen in een goot langs de rijweg naar Coppename ter hoogte van kilometer 81. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

Wetsdienaren van van het ressort Calcutta deden de locatie aan en merkten dat het in deze gaat om een lijk van een onbekende manspersoon, vermoedelijk van creoolse komaf. De man was gekleed in een zwart shirt en een zwarte onderbroek.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

