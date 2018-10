Foto van asfalteer werkzaamheden in Suriname roept vraagtekens op

PARAMARIBO, 17 okt – Deze foto, die Bic Saramacca dinsdag verspreidde via haar Facebook pagina, is het gesprek van de dag op social media in Suriname. Op de foto zijn mannen druk bezig met asfalteer werkzaamheden in Saramacca. Het ziet er echter knullig uit, omdat het lijkt alsof het asfalt gewoon over een zandlaag wordt gesmeerd. En dat is volgens velen niet de manier waarop een solide asfalt laag moet worden aangebracht.

Bic Saramacca schreef bij de foto: “Nabij de Uitkijkbrug is een paar maanden geleden de weg structureel aangepakt door het commissariaat. Vandaag wordt in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie Saramacca dat weggedeelte voorzien van een asfaltlaag.”

Over het algemeen bestaat de basis van een asfaltweg uit drie tot vier lagen. De eerste laag is een zandpakket oftewel goede draagkrachtige grond waarop de weg aangelegd wordt. Bovenop dit zandpakket wordt vervolgens een laag puin gestort, waardoor de draagkracht nog meer toeneemt. Daarna volgt een onderlaag vaak van beton. Tenslotte volgt de toplaag die met behulp van een kleeflaag aan de onderlaag wordt gehecht. Aan welke laag in Saramacca werd gewerkt is niet duidelijk.

De foto van BIC Saramacca kreeg zoveel commentaar en reacties dat het commissariaat besloot de foto’s te verwijderen. Een verklaring daarvoor werd niet gegeven. De foto werd ook opgemerkt door actievoeder Curtis Hofwijks. Die noemde het censuur en maakte er dit van: