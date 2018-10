DJ’s en MC uit Suriname te gast op ‘WASSEN met La Rouge’ dit weekend

RIJSWIJK, 17 okt – Komend weekend begint de herfstvakantie in Nederland en is het weer tijd voor een feestje. En dit keer wordt het een heel speciaal feest want de heren van LA ROUGE komen zaterdag 20 oktober voor het eerst op bezoek in de exclusieve Sir Winston Club in Rijswijk! Naast DJ MEO MANIA zijn er ook special gasten helemaal uit Suriname namelijk DJ GILLY GONZALES, DJ ANDY SAFADO en MC LACO! We gaan dus WASSEN! op een 100% Su feestje.

De geheel vernieuwde Sir Winston Club in Rijswijk (Zuid-Holland vlakbij Den Haag) is een exclusieve locatie met een sfeervolle ambiance. Parkeren is gratis en in de club wordt de heerlijke Surinaams-Javaanse catering verzorgt door Royal Java Food met heerlijke gerechten uit Suriname.

WASSEN! in de club met LA ROUGE

Datum: zaterdag 20 oktober 2018

Tijd: 23.00u – 04.00u

Locatie: Sir Winston CLUB te Rijswijk (ingang Casino)

Adres: Kessler Park 30 (parkeren hoek van de Lange Kleiweg / Kessler Park)

Muziek: LA ROUGE, DJ MEO MANIA, DJ GILLY GONZALES, DJ ANDY SAFADO en MC LACO

Catering: Surinaams-Javaans(Royal Java Food)

Toegang: 18+ (beveiliging aanwezig)

Entree: vanaf 12,50 euro excl. fee via www.wassen.club (poort duurder)

Info: 010-2151770