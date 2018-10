Commissariaat Saramacca: ‘Er is niet op zand geasfalteerd’

SARAMACCA, 17 okt – Het commissariaat Saramacca heeft een reactie uitgebracht naar aanleiding van onze berichtgeving over de recente asfalteer werkzaamheden nabij de Uitkijkbrug in Suriname en de ophef die daarover ontstond. In de reactie stelt Bic Saramacca dat het niet zo is dat er op zand is geasfalteerd.

“De onderlaag had basecourse en die was afgedekt met zand. Dat zand is weggekrabt en er is een asfaltlaag aangebracht voor het gemak van de weggebruikers. Wij betreuren alle ongerief dat is ontstaan naar aanleiding van negatieve berichtgeving op de social media hierover” aldus Bic Saramacca in een Facebook bericht.

Het commissariaat meldt dat het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie Saramacca bezig was met lapwerkzaamheden. “Omdat het strookje bij de brug veel kuiltjes vertoonde, heeft de districtcommissaris van Saramacca, Laksmienarain Doebay op verzoek van de bevolking, OW Saramacca gevraagd om ook dat stukje ‘te lappen’.”