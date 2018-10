Chinese ondernemers uit Nederland mikken op vis en garnalen uit Suriname

PARAMARIBO, 17 okt – Chinese ondernemers uit verschillende branches in Nederland hebben in het kader van de viering van 165 jaar Chinese vestiging een bezoek gebracht aan minister Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. De ondernemers hebben tijdens deze meeting aangegeven geïnteresseerd te zijn in visproducten. Het betreft dan vooral verse vis, verse garnalen, visblaas en zoute vis.

De ondernemers willen namelijk in Suriname investeren in visproducten om die vervolgens te exporteren naar onder andere Nederland en China. De investeringsmogelijkheden die Suriname biedt werden breedvoerig besproken. Enkele ondernemers zijn ook geïnteresseerd in de houtindustrie, horeca en mogelijke export van tropisch fruit en groente vanuit Suriname. Tsang wees ook op de olievondsten in buurland Guyana en mogelijk ook in Suriname.

Er kunnen hierdoor ook andere mogelijkheden voor investeren ontstaan. Volgens Tsang moet gekeken worden naar meer investeringen om zo ook te kunnen voorzien in de behoefte van de regio. Er zal bekeken worden hoe contact te leggen met Surinaamse ondernemers voor verdere samenwerking. De delegatie, die verenigd is in de Benelux Tsung Tsin (Hakka) Associatie, werd begeleid door voorzitter Theo F. Chang.