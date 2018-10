Brotherhood Security: ‘Ondernemer was dronken en is op geen enkele wijze mishandeld ‘

PARAMARIBO, 17 okt – Beveiligingsbedrijf Brotherhood Security uit Suriname heeft naar aanleiding van het verhaal van ondernemer Thijs Mouchart, dat hij dat hij door leden van Brotherhood Security mishandeld zou zijn, een uitgebreide reactie naar buiten gebracht met daarin hun kant van het verhaal. Het bedrijf stelt hierin met klem dat uit haar onderzoek is gebleken dat Mouchart op geen enkele wijze is mishandeld en ook geen letsel heeft opgelopen. Volgens Brotherhood was Mouchart die bewuste nacht dronken en zou hij zich beledigend hebben geuit naar de security guards die voorbij reden. Daarbij zou hij allerlei grove scheldwoorden en discriminerende en denigrerende uitlatingen hebben gebruikt.

“Ondanks zijn agressieve toestand werd hem enkel verzocht zijn weg te vervolgen. Hij was echter niet aanspreekbaar en probeerde alcoholische drank in een van de guards hun gezicht te gooien. Ook toen ondernam de beveiliging geen actie. De situatie liep uit de hand toen Mouchart zich naar de surveillance auto begaf die op vertrek stond en spuugde op een van de guards. Hierna werd hij staande te houden, waartegen hij zich hevig verzette en vast gehouden moest worden door meerdere guards. De zaak werd echter gesust door de aanwezige directeur van Brotherhood security” zegt het bedrijf.

“Wij kunnen niet anders dan te concluderen dat deze meneer in kwestie iets persoonlijk heeft tegen de direkteur van N.V. Brotherhood Security en getinte mensen in het bijzonder, want er is geen enkele aanleding gegeven zo tekeer te gaan tegen de heren juist omdat ze hem als toerist zagen en hem zeer correct behandelden en eigenlijk wilden helpen en begeleiden gezien zijn erg beschonken toestand” aldus directeur Ceder in een reactie.

Waarom Brotherhood Security met bivak mutsen rondloopt is niet aan de orde gekomen in de reactie.