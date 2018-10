130 bedrijven op United Caribbean Business and Trade Fair in Suriname

PARAMARIBO, 17 okt – In Suriname wordt van 26 tot en met 28 oktober de United Caribbean Business and Trade Fair (UCFB) gehouden. Aan dit grootste business-to-business-event van het jaar zullen ruim 130 bedrijven, organisaties en instituten participeren. Opmerkelijk is dat deze keer 23 buitenlandse bedrijven vertegenwoordigd zijn.

De officiële opening van deze beurs wordt op vrijdag 26 oktober om 14:00 uur in de KKF Hal verricht door Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. De minister zal ook een presentatie houden over het Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname (INVESTSUR).

Het Thema is Connectivity! Alleen door partnerschappen te sluiten en meer interactie tussen zakenlieden en bedrijven op gang te brengen, nationaal en internationaal, zal de financieel-economische ontwikkeling van Suriname naar het volgend niveau getild kunnen worden. Dit zal vooral tijdens de seminars aan de orde komen en benadrukt worden door deskundigen die connectivity in een duurzaam beleid hebben gegoten.