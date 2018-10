Stichting Polytechnic College Suriname wil nieuw gebouw neerzetten

PARAMARIBO, 16 okt – De stichting Polytechnic College Suriname (PTC) is het enige instituut dat hogere technische beroepsopleidingen in Suriname aanbiedt. Het PTC is een deeltijd avondopleiding en biedt beroepsgerichte technische opleidingen op hoger niveau aan voor alle sectoren in de samenleving.

Het verstevigen en verbeteren van de marktpositie van het Surinaams bedrijfsleven, door adequaat opgeleid en direct inzetbaar technisch personeel heeft prioriteit. Sinds kort beschikt het Polytechnic College over een eigen terrein. Het PTC wilt per 2020 verhuizen naar deze locatie. Voor het opzetten van het gebouw zal zij daarom in 2018 starten met een kleurkaarten project.

Tijdens een persconferentie op woensdag 17 oktober 2018 op het nieuw PTC terrein, ACHTER IGSR gebouw zal dit kleurkaarten project toegelicht worden.