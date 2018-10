Oud zeer bij herstelpoging ‘politiek blok’ binnenland Suriname

PARAMARIBO, 16 okt – De politieke partijen Abop van Ronnie Brunswijk en Seeka van ex-minister Paul Abena sloten onlangs een intentieverklaring. Dit moet de eerste stap vormen naar het opnieuw smeden van een sterk partijenblok voor bewoners van het binnenland. De politieke partij BEP houdt zich nadrukkelijk op de vlakte. Toch was het de BEP die met de twee andere ooit de A Combinatie vormde. “Maar die samenwerking heeft diepe wonden geslagen. De bittere nasmaak is niet verdwenen”, zegt BEP-leider Ronny Asabina

Exponenten van de ABOP lonken desondanks via de media. Voor BEP is dit niet genoeg. “Wij gaan niet op uitnodigingen via de nieuwsmedia in. We zijn een volwassen partij en dienen ons dienovereenkomstig uit te dragen en op te stellen”, zegt Asabina tegenover Dagblad Suriname. Veel zal afhangen van het moment waarop de BEP formeel wordt benaderd. Een hernieuwde samenwerking wordt niet bij voorbaat uitgesloten.

Maar dan zal veel uitgesproken moeten worden. “Wij zijn niet degenen die gaan zeggen: nooit, nooit! Wij hebben meerdere malen gezegd dat wij open staan voor een samenwerking met partijen die een gelijkgerichte visie hebben. Maar samenwerking staat en valt met voorwaarden. Het gaat om voorwaarden als oprechtheid en betrouwbaarheid” aldus Asabina. A Combinatie viel uiteen na geruzie over wijziging van de amnestiewet.