Uitreiking Brasa Award aan Ronald Snijders op Brasa Festival

UTRECHT, 16 okt – Tijdens het Brasa Festival op 21 oktober in TivoliVredenburg Utrecht, zal Robert Ramdas, voorzitter van stichting Brasa Dei, de ‘Liftetime Achievement Award’ – de BRASA AWARD® – uitreiken aan Ronald Snijders. Het is de derde keer dat de stichting deze award uitreikt aan een bijzondere artiest/groep die van invloed is of als rolmodel functioneert voor de Surinaamse Nederlander.

Ronald begon op zevenjarige leeftijd met dwarsfluit spelen. Hij is een muzikale wereldburger, creatieve duizendpoot en een buitengewoon veelzijdig en talentvol artiest. Daarnaast is hij een top performer en componist die met name door zijn fluitspel bekendheid geniet. Hij was te zien in onder andere VPRO Vrije Geluiden, De wereld Draait Door, Bevrijdingsfestivals, North Sea Jazz Festival, Keti Koti en Suriname Jazz festival. Als muzikant en producent heeft hij afgelopen decennia, voor jong en oud, een belangrijke en eigen(zinnige) bijdrage geleverd aan de muzikale kunst en cultuur. Waarin zijn bi-culturele zijnskwaliteiten, als een smeltkroes, tot uitdrukking komt in zijn muziek. Reden voor het stichtingsbestuur om de Lifetime Achievement Award 2018 aan Ronald Snijders toe te kennen.

Over de BRASA AWARD

De Brasa Award is een initiatief van Stichting Brasa Dei en wordt jaarlijks toegekend aan een bijzondere artiest/groep. Een professional of amateur, die van invloed is of als rolmodel functioneert voor de Surinaamse Nederlander. Die zijn of haar sporen heeft verdiend en een bijzondere bijdrage heeft geleverd op het gebied van kunst en cultuur. Die een ‘gezicht’ en een ‘stem’ geeft in de publieke ruimte, aan actief burgerschap. En daardoor bijdraagt aan een vreedzame samenleving van mensen van verschillende levensovertuigingen en afkomst. Maar ook de sociale samenhang tussen Surinaamse Nederlanders onderling versterkt.

De Brasa Award® werd in 2016 uitgereikt aan Calypso-legende Mighty Sparrow en in 2017 aan Harold Biervliet.

Line-up Brasa Festival Utrecht, 21 oktober, TivoliVredenburg:

Passion UrbanKawina, Trafassi, ABINTU, A Mili, Prashant Samlal Quartet, Scotown, The Dubbeez, Sandeep Badloe & SR-Music, Ronald Snijders, Awaaz, Denise Jannah’s Soul Train, Rohiet Tjon Poen Gie, Dana Fung Loy en DJ Dab.

Tickets: € 23,- (voorverkoop) | € 28,- (deur) | kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang.

Meer informatie en ticketverkoop: brasa-festival.nl