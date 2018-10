Ook verkeer in Suriname heeft last van rookontwikkeling

PARAMARIBO, 15 okt – Waar er in Suriname om 07.30u in de ochtend meestal sprake is van een blauwe lucht en fluitende vogels, was dat deze morgen in Paramaribo ver te zoeken. De rookontwikkeling van de afgelopen dagen, ontstaan bij vuilstortplaats Ornamibo, zorgt voor een grauwe en vieze lucht. Het is zelfs zo erg dat het verkeer in delen van Paramaribo last heeft van het slecht zicht, zoals op de foto’s te zien is op Latour en Paramaribo-Noord.

De brand te Ornamibo is volgens de autoriteiten onder controle maar de enorme rookontwikkeling van de afgelopen dagen zorgt sinds zondagochtend voor overlast in Paramaribo en omstreken. Inmiddels is het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing in Suriname (NCCR) ingeschakeld die samen met de DC voor een oplossing moet zorgen.

Ook op Balona hetzelfde beeld vanmorgen: