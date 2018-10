Buurt grootste vuilstortplaats Suriname protesteert tegen overlast

PARAMARIBO/ORNAMIBO, 15 okt – De reeds ruim een week durende rookoverlast en stank vanuit de vuilstort te Ornamibo, zit buurtbewoners zwaar op de maag. Het is nu zelfs zo erg dat de rook tot in het kilometers verder gelegen

vanmorgen in Groot-Paramaribo Paramaribo te merken is. De voornaamste vuilstortplaats van Suriname levert de mensen al jaren verontreinigde lucht en gezondheidsklachten op. Hoewel vaker op allerlei manieren is geprotesteerd, was het deze keer feller. Bij de ingang van de stortplek zijn leuzen geroepen en eisen gesteld. De in brand gestoken stortplaats is dan ook nooit zo land en zo aanhoudend merkbaar geweest.

Mensen moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd en scholen deden de deuren dicht. De autoriteiten hebben zich ingespannen om de ‘ramp’ te keren. De brandweer is al dagen bezig te blussen. Met bulldozers wordt getracht de enorme troepberg in kleinere eilandjes te splitsen. De actiegroep ‘Verplaatsing vuilstortplaats Ornamibo’ vindt het allemaal onvoldoende. De regering moet naar een alternatieve plek uitkijken.

Daar wordt al jaren over gediscussieerd. Ook zijn al sinds de jaren negetig allerlei geavanceerde plannen te boek gesteld. Het laatste superplan ging over het omzetten tot brandstof. Ongeveer drie jaar terug was al geprotesteerd. Dit gebeurde toen onder leiding van oppositiepartij VHP. Ook toen was het niet fraai wat de berg baarde. Er werden maatregelen beloofd en net als zo vaak eerder gebeurde niets.