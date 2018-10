Groot-Paramaribo vanmorgen ineens onder dikke rook

PARAMARIBO, 14 okt – Dikke rook in de hoofdstad van Suriname vanmorgen. Groot-Paramaribo had vanaf 07.00u in de ochtend ineens te maken met dikke rook. “Om half zeven was de hemel nog knalblauw, maar om 07.00u zag je overal rook” zegt George ‘Bombelman’ Cheng jr. die onderstaande video online plaatste.

Bombelman reed over de brug en maakte ook bovenstaande foto vanuit Commewijne. “Ik heb er geen verklaring voor, ik vermoed dat de wind opeens keerde en rook vanuit de vuilstort of misschien Staatsolie over de stad verspreidde” vertelde hij zojuist aan Waterkant.

“Je kon in de stad niet ademen dus ik ben eigenlijk naar Commewijne gevlucht voor mn leven” aldus George. Op diverse Facebook post staan er berichten van mensen die het hebben over een lucht van brandend rubber en/of plastic. Later meer.