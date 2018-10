Suriname speelt eerste Concacaf thuiswedstrijd tegen British Virgin Islands

PARAMARIBO, 13 okt – Suriname speelt vanavond om 19.30u (lokale tijd) haar allereerste CONCACAF Nations League thuiswedstrijd in het André Kamperveen stadion. De tegenstander is de British Virgin Islands (Britse Maagdeneilanden) en het stadion is volgens strikte internationale standaarden klaargemaakt voor deze wedstrijd.

De CONCACAF oftewel Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football is de voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben. Ook de Zuid-Amerikaanse landen Guyana en Suriname, en het Franse overzeese departement Frans-Guyana zijn lid. In totaal zijn er 41 leden.

Suriname staat in de ranking, die aangevoerd wordt door Mexico, op plaats nummer 19. De Britse Maagdeneilanden staat op de laatste plaats: nummer 41. De wedstrijd is vanavond om 19.30u (Surinaamse tijd/NL 00.30u) en is online live te volgen via deze website.