President van Suriname viert 73ste verjaardag vandaag

PARAMARIBO, 13 oktober – Vandaag, 13 oktober 2018, viert de president van Suriname, Desiré Delano (Desi) Bouterse, zijn 73ste verjaardag. Bouterse die vanaf 2010 president is van het land, werd op 13 oktober 1945 geboren te Domburg, als de zoon van Desiré Juliaan Bouterse en Wilhelmina van Gemert.

In 1968 vertrok hij naar Nederland waar hij in het Nederlandse leger diende en werkte als sportinstructeur. Ook werkte hij op de militaire basis Seedorf in Duitsland. Op 11 november 1975 keerde hij met gezin terug naar Suriname en werkte als commandant op het militaire opleidingskamp te Zanderij. Later werd hij voorzitter van de Bond voor Militair Kader (Bomika), een vakbond voor militairen.

Op 25 februari 1980 pleegde hij samen met Roy Horb en 14 collega-sergeanten, samen de “Groep van 16” genoemd, een staatsgreep in Suriname. Hierna groeide hij uit tot de meest omstreden figuur van Suriname. Zo is Bouterse hoofdverdachte in het strafproces rond de zogenoemde Decembermoorden van december 1982. Ook wordt hij gezien als de hoofdverantwoordelijke voor de Moiwana-slachting van november 1986. Daarnaast is hij in Nederland wegens zijn betrokkenheid bij een drugstransport van 474 kilogram cocaïne bij verstek veroordeeld tot elf jaar celstraf.

Onder het regiem van Bouterse braken slechte tijden aan voor Suriname met een militaire dictatuur tot aan 1987, toen de democratie met de verkiezingen van 1987 was hersteld. Langzaam aan werd de invloed van Bouterse en de militairen in het algemeen terug gedrongen. Na de terugkeer van een gekozen burgerregering, trachtte Bouterse via democratische weg aan de macht te komen. Op 4 juli 1987 richtte hij de Nationale Democratische Partij (NDP) op.

Met die partij probeerde hij in 1987, 1991, 1996, 2000, 2005 en 2010 een greep naar de macht te doen hetgeen hem uiteindelijk in 2010 lukte met de hulp van anderen. Een samenwerkingsverband eerst met de PALU, KTPI, DNP 2000 en de BVD als Megacombinatie en later een coalitie met de A Combinatie en de Pertjajah Luhur maakte het mogelijk dat hij op 12 augustus 2010 gekozen werd tot de nieuwe president van Suriname (FOTO).