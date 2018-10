Parlementariër Jogi: Suriname zal niet meer stemmen op de NDP

PARAMARIBO, 11 okt – “Suriname gaat niet meer stemmen op de NDP. Met dit beleid is er geen ontwikkeling gebracht in het land. Het volk gaat op basis van de ontwikkelingen oordelen en een besluit nemen. Dit was hun laatste kans.” Dit zegt parlementariër Mahinder Jogi. Hij kan zich niet voorstellen dat regeringspartij NDP nu al de overwinning claimt bij de verkiezingen van 2020. Het getuigt van gebrek aan realiteitszin. Er is vrijwel niets dat als verworvenheid kan worden aangemerkt.

Surinamers voelen zich voor de gek gehouden. “De topmannen van de NDP hebben vaker beloftes gedaan aan het volk die niet zijn nagekomen. Ook zou volgens de president, Suriname een paradijs worden, terwijl Misiekaba van mening was dat we een Dubai zouden worden. De feitelijke situatie is anders. Deze mensen dromen”, zegt Jogi tegenover De West. Het is niet de eerste keer.

Eerder is bewezen dat de NDP of de krachten die er achter staan, er niets van bakken. “Bouterse heeft in de jaren tachtig de tijd gehad om Suriname te ontwikkelen met de ontwikkelingshulp van Nederland. In 2010 bestond ook de mogelijkheid voor ontwikkeling door de financiële inkomsten en de economische stabiliteit. Men heeft echter niets tot stand gebracht en er is de afgelopen jaren geen basis gelegd”, aldus Jogi