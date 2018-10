Langverwacht nieuw album Kenny B komt voor voorjaarstour uit

PARAMARIBO, 11 okt – Het lang verwachte nieuwe album van de zanger Kenny B wordt vóór zijn voorjaarstour door Nederland gelanceerd door platenlabel Top Notch. Dit vertelt de zanger. Wanneer en hoe wil hij de nog niet prijsgeven. Wel maakt Kenny B duidelijk dat hij zich met zijn nieuwe album niet alleen op de Nederlandse markt richt, maar ook op zijn grote fanbase in Suriname.

“Het is niet mijn streven om weer een nummer 1-hit te scoren en het succes van ‘Parijs’ te evenaren, maar om mooie muziek te produceren voor mijn fans”, benadrukt Kenneth Bron de hoge verwachtingen van zijn nieuwe muziek. “Ja, natuurlijk vind ik het leuk als één van mijn nummers zo goed beluisterd wordt, maar er zijn honderden goede artiesten die een nummer 1-hit willen scoren, dus het zou naïef zijn als ik denk dat ik dat zomaar even weer kan doen,” vult hij aan.

Kenny B is in december in Suriname om owruyari te vieren. De voorjaarstour begint op 22 februari 2019 met een optreden bij het poppodium Luxor Live in Arnhem. Op 6 april 2019 wordt de reeks concerten afgesloten.