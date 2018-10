In Suriname verdachte politieman valt dood neer in cellenhuis

PARAMARIBO, 11 okt – Een van de verdachten in de spraakmakende ‘Stolkertsijverdrugszaak’ is overleden. Politieagent Vikaash Bechan viel dood neer in het cellenhuis waar hij zat opgesloten sinds zijn aanhouding. Agent Bechan was net twee dagen terug aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij mishandeling, dwang en overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Volgens de politie zeeg de man neer tijdens het voorbereiden voor het bad.

Op het moment dat hij de gevangeniscel verliet, viel hij neer. Toen de ambulance arriveerde, gaf hij geen teken van leven meer. Het lijk is in beslag genomen voor obductie. Behalve Bechan, zijn nog twee andere politieagenten aangehouden in de zaak waarbij tien kilogram cocaïne is verduisterd. De cocaïne was aangetroffen in de kofferruimte van een voertuig. Dit gebeurde tijdens de controle op de post Stolkertsijver.

Het spul werd in beslag genomen, maar er werd geen politierapport opgesteld. De smokkelaar werd heen gezonden, maar niet voordat een deal werd gemnaakt. Hij mocht een deel ‘terug kopen’ tegen een bepaald bedrag. Het geld moest in Paramaribo worden betaald. Toen de man op de afspraak verscheen, sloeg het arrestatieteam van de politie toe. Beide mannen werden aangehouden. De man zegt mishandeld te zijn en onder dwang te hebben gehandeld.