Eindelijk rust voor Surinaamse na jarenlange pesterijen en racisme in Duindorp

DEN HAAG, 11 okt – Na jarenlange pesterijen en racisme van geboren Duindorpers onder het motto ‘je hoort hier niet, je moet weg‘, heeft de 36-jarige Surinaamse Marina eindelijk rust. Ze is weg uit de Haagse wijk Duindorp en geniet al een paar maanden van haar nieuwe, mooie woning in een prachtige wijk met leuke mensen. Dat vertelde ze deze week op Facebook.

De in Suriname geboren Marina kwam landelijk in het nieuws toen ze slachtoffer werd van vernielingen en bedreiging in de Haagse wijk Duindorp. Op de ramen van Marina werd met een bijl ingehakt door buurtbewoners en ook haar auto werd vernield. Ze verlaat met pijn in haar hart Duindorp, waar ze zo blij was met haar benedenwoning met tuintje zei ze in dit uitgebreid artikel van het Algemeen Dagblad.

Ondanks de leuke woning voelde ze zich uiteindelijk niet meer veilig en wilde rust. Die rust heeft zij nu gevonden! “Zoveel om dankbaar voor te zijn. Niks gebeurd zomaar in het leven. Dank onze lieve heer daar boven. Hij heeft altijd iets beters voor ons. Voor degenen die hebben geholpen met de verhuizing, nogmaals bedankt! De strijd tegen racisme gaat wel door” zei ze deze week op haar verjaardag op Facebook.