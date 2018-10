Amsterdamse politie pakt man op i.v.m. dood Surinaamse rapper Bolle (19)

AMSTERDAM, 11 okt – De Amsterdamse politie heeft vanmiddag een 20-jarige man uit Amsterdam-Zuidoost opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident in de hoofdstad. Daarbij kwam gisteren de 19-jarige Surinaamse rapper Gondilio ook wel bekend als Bolle om het leven. De verdachte zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Gondilio werd gisteren in zijn buik geschoten na een ruzie op de Dolingadreef. Familie, vrienden en collega’s van hem zijn vanochtend op de plek waar het drama zich afspeelde bij elkaar gekomen. ‘Hij was altijd vrolijk en vriendelijk en wilde iedereen helpen’, halen zijn collega’s herinneringen op.

Gondilio zat op het Wellantcollege om hovenier te worden. Hij was pas negentien jaar. ‘Hij was echt nog heel jong, een kind nog. Echt geen boef. Ik kan met niet voorstellen dat dit om drugs of iets ging. Zo’n jongen was het zeker niet’, vertelt een collega aan AT5.