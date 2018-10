400 kilo cocaïne bij bedrijf dat suikerkoekjes voor Hindoestaanse feesten bakte

DEN HAAG, 11 okt – In een bedrijfspand aan de Zilverstraat in Den Haag is een partij van 400 kilo cocaïne gevonden. In het pand zat een bedrijf dat koekjes bakte. De politie heeft acht mensen aangehouden en geblinddoekt afgevoerd. ‘Het waren heel aardige mensen. Ze bakten altijd suikerkoekjes voor Hindoestaanse feesten’ zegt een ondernemer tegen Omroep West. Volgens de man stond het er op feestdagen altijd vol met families die koekjes kwamen kopen.

‘Een goede dekmantel’, zegt een ondernemer die om de hoek zit met zijn bedrijf. Hij ruikt het vaak als ze aan het bakken zijn. ‘Nu hebben ze wel heel speciaal bakpoeder in beslag genomen’, zegt hij grijnzend tegen de omroep.

Volgens Omroep West zou er een link kunnen zijn met een eerdere drugsvondst in Vlissingen waar woensdag 800 kilo cocaïne was gevonden tussen een lading bananen. Deze waren afkomstig van een schip dat uit Zuid-Amerika kwam.