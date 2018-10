Wetsvoorstel landrechten Marrons Suriname in de pijplijn

PARAMARIBO, 10 okt – Voor de regering van Suriname is erkenning van de landrechten van Marrons en Inheemsen een uitgemaakte zaak. Dit zei minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling bij de viering van Marrondag in Paramaribo. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid.Hij zou met een regeringsdelegatie naar het overleg te Dritabiki afreizen. Maar daar is van afgezien, meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Het betekent volgens Dikan niet, dat het ‘proces’ van erkenning wordt onderbroken. Als tijdens het overleg kritiek wordt geuit, is die niet terecht.

Er wordt gewerkt en daar zouden de gemeenscha ppen in het binnenland van moeten weten. In de commissie die het proces voorbereidt, zitten vertegenwoordigers van het binnenland. “Als zaken nu niet goed gaan, moeten de vertegenwoordigers worden aangesproken. Zij moeten worden terug geroepen, want boodschappen en informatie worden dan niet goed overgebracht. Ik denk dat dit het probleem is”, zei Dikan.

Intussen wordt gewacht op de invulling van andere commissies. Die moeten het proces verder helpen trekken. “We wachten op de voordracht van vertegenwoordigers uit de gemeenschappen. De tijd dringt”, aldus Dikan. Volgens plan moet het wetsvoorstel nog dit jaar naar het parlement. Volgens het NII is de trip naar het binnenland afgelast tijdens een spoedbijeenkomst met president Desiré Bouterse.