VHP: ontwikkeling binnenland Suriname kapotgeslagen en achtergehouden

PARAMARIBO, 10 okt – De huidige regering heeft in ongeveer negen jaar de ontwikkeling van het binnenland kapotgeslagen en achtergehouden. Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormingspartij, VHP, naar aanleiding van de Dag der Marrons. Het regeerbeleid van het moment is de voornaamste oorzaak van de achterblijvende ontwikkeling. Dat moet niet maar lijdelijk worden aangezien. “Het is nu tijd dat onze marronbroeders en zusters symbool gaan staan voor de veerkracht die zij in zich hebben.”

Het betekent staan voor de drang naar vrijheid die de groep in zich heeft. Diezelfde drang die heeft gemaakt dat de voorouders streden voor een leven van vrijheid boven gebondenheid. “Wanneer anno 2018 blijkt dat de Marrons strijd moeten voeren voor erkenning van hun grondenrechten, goed onderwijs, betaalbare basisgoederen en goede gezondheidszorg, is dat een zeer trieste zaak”, stelt de VHP.

Het roer moet drastisch worden omgegooid. “Gedegen evaluatie en correcte aanpak moeten leiden tot versnelde groei van het welvaarts- en welzijnsniveau. “De Marron heeft altijd vrijheid nagestreefd. Laten wij op Marrondag, deze vrijheid inzetten om onszelf en ons mooi Suriname vrij te maken en te redden van alles dat onze ontwikkeling tegenhoudt. Red Suriname. Wees vrij, wees sterk. Zelf sterk, samen sterke”, aldus de VHP