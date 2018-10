Tweede terreuraanslag in korte tijd. Angst voor Nationale Partij Suriname?

PARAMARIBO, 10 okt – Menigeen kan zich nu in gemoede afvragen of ergens angst heerst voor de Nationale Partij Suriname, NPS. Dit na het bericht over een vuurwapenschot dat gelost is tijdens een vergadering van de afdeling Paramaribo. De kennelijke terreuraanslag vond plaats op het hoofdgebouw van het NPS-complex aan de Johan Adolf Pengel straat. De dader(s) liet(en) geen twijfel over de bedoeling bestaan.

De vergadering was aan de gang toen de knal werd gehoord. Volgens Starnieuws ging de kogel dwars door de kamer waar vergaderd werd. Het projectiel schoot langs de stoel waar afdelingsvoorzitter Ivanildo Plein zat. De politie en militairen hebben de omgeving enige tijd afgezet. Het is de tweede aanslag in korte tijd op Grun Dyari, zoals het compex heet. In januari werd de partijvlag op het terrein in brand gestoken.

Ook toen was het tijdstip opmerkelijk. Het gebeurde enkele uren na de jaaropeningsbijeenkomst van de partij. zaterdagavond. NPS-voorzitter Gregory Rusland sprak toen van een ‘intimidatiepoging’. Volgens Rusland wordt in sommige kringen gevreesd voor de opmars van de NPS. Vooral het overlopen vanuit andere partijen zou sommigen een doorn in het oog zijn. “Het is erg dat personen demonstratief naar je partijcentrum komen en schade aanrichten”, zei Rusland toen.