Theaterstuk over de slavernij in Suriname en Curaçao

AMSTERDAM, 10 okt – Op vrijdag 19 oktober is de voorstelling ‘1862 Plantage Strubbelingen’, van theatermaker en scriptschrijver Anita Plowell, te zien bij Podium Mozaïek in Amsterdam. Vooraf is er een college Gedeelde Geschiedenis Kolonialisme & Slavernij door historicus Frank Dragtenstein. In 1862 Plantage Strubbelingen staan de levens van de bewoners van een plantage in Suriname centraal. Hoe gaan zij om met het naderend einde van de slavernij, en de komst van het Staatstoezicht?

Een aangrijpende voorstelling over de verschillende levens van de bewoners van een Surinaamse plantage in het jaar voor de afschaffi ng van de slavernij. Van tot slaaf gemaakten en slavenhouders. Een periode van blijdschap én onzekerheid. Zo was je bijvoorbeeld als tot slaaf gemaakte pas echt vrij als je je tot het christendom bekeerde. Er breekt een periode aan van onrust met opstanden op verschillende plantages.

Na afloop van de voorstelling is er een nagesprek met de makers en Frank Dragtenstein

Auteur: Anita Plowell | Regisseur: Maikel van Hetten | Muziek: Glenn Sno | Acteurs: John Oldenstam, Helen Mijnals, Maikel van Hetten, Astrid Vreden, Serina Sankes, Reguilo Kearsenhout, Melita Labort, Leroy Sankes, Carmelita Zaalblok en Gregory Elschot.