RPBG organiseert eerste open dag voor ‘online trainingen’ in Suriname

PARAMARIBO, 10 okt – De Rosheuvel & Partners Business Group organiseert op donderdag 11 oktober 2018 van 08:00 tot 10:00 uur, voor jongeren van Mulo Kerklaan, een open dag over ‘online trainingen’. Het online trainingsplatform van de RPBG is een primeur voor Suriname en innovatief voor het onderwijs. De mulo leerlingen krijgen de kans om vragen te stellen en te ervaren wat een online training is, hoe dit precies werkt en wat uiteindelijk met de vaardigheid bereikt kan worden.

Online trainingen zijn geschikt voor zowel jong en oud. Wie een online training wil volgen hoeft slechts een computer of laptop tot de beschikking te hebben. De training kan bijvoorbeeld vanuit huis worden gevolgd, op een tijdstip dat de student uitkomt. Daarnaast liggen prijzen van een online training lager dan bij een normale training. Dat zijn de grootste voordelen ten opzichte van training in de klas. De trainingen kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van schoolwerk of de studieloopbaan, maar ook om professionalisering te realiseren.

Online training van de RPBG richt zich op verscheidene digitale vaardigheden die in trek zijn bij het bedrijfsleven. Denk hierbij aan de omgang met Windows 10, Microsoft Word, -Excel en -Powerpoint, Outlook, Gmail en Photoshop. Deze zijn beschikbaar in de levels ‘Basic’ en ‘Advanced’. Na het ondergaan van zo een training zal bij gebruik van het betreffende softwareprogramma een grotere zelfstandigheid en efficiëntie optreden.