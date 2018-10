Politieagenten in Suriname aangehouden in drugszaak Fransman

PARAMARIBO, 10 okt – Het Korps Politie Suriname, KPS, meldt dat drie politieagenten in verzekering zijn gesteld. Het vermoeden bestaat dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan onder andere mishandeling, overtreding van de Wet Verdovende Middelen en dwang. Tijdens het verrichten van controle te Stolkersijver, in Marowijne, hebben de politieagenten vermoedelijk een drugsverdachte aangehouden en mishandeld.

Volgens het KPS hebben de politieagenten vermoedelijk in beslag genomen drugs achterover gedrukt. Aanvankelijk was één politieagent aangehouden. Ook was een verdachte met de Franse nationaliteit aangehouden door het Arrestatie Team van de politie. Ongeveer tien kilogram cocaïne die bij de Fransman was aangetroffen, werd in beslag werd genomen op de controlepost. De verdachte is toen ook mishandeld.

De politieman rapporteerde het voorval niet. De coke werd uiteraard ook niet overgedragen. Een andere politieman werd na een drugsdeal met de Fransman in Paramaribo gearresteerd. Volgens de Ware Tijd heeft de Fransman een geldbedrag aan de politieman overhandigd. In ruil daarvoor kreeg de man de cocaïne terug. De controlepost te Stolkersijver geldt als zowat de laatste ‘horde’ bij de doorvoer van smokkelwaar vanuit buurland Frans Guyana.