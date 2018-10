Bouterse: niemand kan emancipatieproces Marrons in Suriname stuiten

PARAMARIBO, 10 okt – “Niemand kan het emancipatieproces van de Marrons stuiten. Het is een proces dat vroeg of laat zal worden voltooid. De regering beseft het heel goed.” Dit zei president Desiré Bouterse bij de herdenking van de Dag der Marrons. Bij de ondertekening van de vredstraktaten met de Nederlandse overheid in de achttiende eeuw, is hooguit een bescheiden begin gemaakt. “Het proces van emancipatie, van volwaardige deelname in de samenleving, is nog niet voltooid”, zei Bouterse.

Daar zal nog veel voor gedaan moeten worden. Maar dat het ooit afgemaakt wordt, mag niet worden betwijfeld. “De emancipatie, de bevrijding van de Marron, is nog niet voltooid., ondanks initiatieven van de regering en van de Marrons zelf. Belangrijk is dat de Marrons het zelf moeten willen en dat zij vooral de plaats die zij willen, zelf verwerven”, zei Bouterse. De regering is bereid steun te verlenen, waar dat nodig blijkt.

Dat de groep er met vallen en opstaan in slaagt sociaal vooruit te komen, is een hard gegeven. Bouterse vindt dat de emancipatie uiteindelijk de hele samenleving aangaat. Ook andere delen en groepen moeten hun verantwoordelijkheid erkennen en nemen. “Laten wij de verantwoordelijkheid nemen om Suriname op te bouwen. Wat anderen er ook tussen willen werpen in wat voor vorm ook, laten wij werken aan eenheid.”