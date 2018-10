Bouterse bood Girjasing hulp ‘vanuit de alternatieve geneeskunde’

PARAMARIBO, 10 okt – Wanneer het gaat om ziekte en overlijden maakt het niet uit in welk politiek huis het zich voordoet. Dit zegt president Desiré Bouterse naar aanleiding van het verscheiden van twee prominente leden van de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, Radjen Pahladsingh en Sheilendra Girjasing. Volgens het Nationaal Informatie Instituut heeft het staatshoofd Girjasing aangeboden om hulp te zoeken ‘vanuit de alternatieve geneeskunde.’

Het besluit om naar het buitenland te vertrekken was echter reeds genomen. Girjasing is in Nederland overleden. Het staatshoofd zegt een ‘bijzondere band’ te hebben gehad met Pahladsing. De ondernemer was jarenlang penningmeester van de VHP. Bouterse bracht in herinnering dat het minder ging met Pahladsing na het tragisch heengaan van zijn zoon enkele jaren terug.

De jongere Pahladsing kwam om tijdens een bootongeluk op de Suriname rivier in 2001. Hoewel de president geschokt is door het heengaan van de twee politici, “buigt hij zich voor de wil van de Almachtige.” Hij spreekt de hoop uit dat de nabestaanden kracht zullen putten uit goede herinneringen en leuke momenten, om het leed te verzachten. Ook condoleert hij de familie en de VHP.