Zesde editie van Restaurant Week Suriname eind deze maand van start

PARAMARIBO, 9 okt – Eind deze maand gaat Restaurant Week Suriname, het grootste restaurant event, weer van start. Tijdens deze editie bieden meer dan 20 Toprestaurants van 29 oktober tot en met 04 november een fantastisch driegangen Lunch/ Diner menu voor maar SRD 95,- / SRD 135,- per persoon. Zeven dagen lang is er de mogelijkheid om uit eten te gaan bij een top restaurant voor een aantrekkelijke prijs.

De deelnemende restaurants openen hun deuren om gasten laagdrempelig kennis te laten maken met hun culinaire hoogstandjes. “Voor de gast is dit een fantastische manier om goed en betaalbaar uit eten te gaan, terwijl het restaurant zich van zijn beste kant kan laten zien aan vele nieuwe gasten’

Na het succes van de voorgaande edities zijn er ook deze keer verschillende restaurants die een specifiek menu aanbieden dat kenmerkend is voor hun keuken, de zogenaamde “signature dish”. Bij deze editie zijn de deelnemers de uitdaging aangegaan om een thema menu samen te stellen, het thema is “Taste of the Caribbean”