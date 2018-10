Protest tegen handeling Turkse minister van Buitenlandse Zaken in Suriname

PARAMARIBO, 9 okt – Vanuit Suriname is formeel protest aangetekend bij de Turkse regering. Het betreft de kranslegging bij het Nationaal Verzoeningsmonument door de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu. Het prrotest komt van mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982 en is gericht aan de president van Turkije, Recep Tayyip Erdoğan. Volgens de stichting worden met de kranslegging schenders van mensenrechten ondersteund.

Dat en niets minder is wat beoogd werd met de kranslegging. “Dit monument staat voor de meerderheid van de Surinaamse samenleving voor straffeloosheid. Door deze handeling is de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije medeplichtig geworden in het leed van nabestaanden, slachtoffers en de doorkruising van het rechtsproces inzake de moorden van acht december 1982 dat in afrondende fase is”, schrijft de stichting.

Het betrekken van Turkije zou een ‘zoveelste poging’ van president en hoofdverdachte Desi Bouterse om het idee te wekken dat er internationale ondersteuning is voor straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen. “Deze handeling is zeker geen positieve promotie voor de minister zelf en ook niet voor het land dat hij vertegenwoordigt.” Turkije zou er goed aan doen zich niet in te laten met zaken in Suriname die straffeloosheid propageren.