Abop en coalitie gaan vanaf 2020 Suriname ‘uit de blubber halen’

PARAMARIBO, 9 okt – Oppositiepartij Abop bereidt zich er op voor regeerverantwoordelijkheid te dragen vanaf 2020. Volgens Abop-parlementslid Edward Belfort zal de NDP van Desi Bouterse in de oppositie belanden. “Ik schat dat de NDP met tussen de tien en vijftien zetels zal eindigen. Misschien minder dan tien zetels zelfs. Dan gaan wij de NDP welkom heten in de oppositiebanken. Hierna gaan we in de coalitie om het land uit de blubber te halen, samen met andere politieke partijen die aan de verkiezingen zullen meedoen.”

De voorspelling valt niet moeilijk. Aan alles en iedereen valt te merken dat de NDP haar langste tijd gehad heeft als regeringspartij. Dat deze partij toch vindt dat ze terug komt in de regering, getuigt niet van realiteitszin. “Wij bewegen ons niet voort met een horde lijfwachten. De Abop leeft tussen de mensen en weet dat men nooit meer voor de NDP zal stemmen”, zegt Belfort tegenover Dagblad Suriname.

Nogal wat mensen, vooral jongeren, sluiten zich bij de Abop aan. “Mensen zijn teleurgesteld in de ‘nationale devaluatiepartij’. Veel NDP’ers zijn naar de Abop gekomen. Wij plaatsen die mensen niet op de voorgrond, omdat wij weten dat er rancune gaat plaatsvinden. Van Nickerie tot Albina, van Paramaribo tot Sipaliwini, maar zelfs onder de markt kunnen wij gaan en horen dat iedereen de pinarie voelt”, aldus Belfort.