Werken in Suriname voor Staatsolie? Kom kennis maken op de Offshore Energy beurs in Amsterdam!

Suriname’s Staatsolie staat aan de vooravond van een veelbelovend nieuw tijdperk. Het bedrijf heeft een sterke focus op exploratie in het nearshore- en offshore-gebied in Suriname en is verheugd om samen te werken met grote internationale oliemaatschappijen en deel te nemen aan de internationale kapitaalmarkt. Wil jij deel worden van dit ambitieuze team en samen geschiedenis schrijven? Kom dan naar de Offshore Energy beurs in Amsterdam op 23 en 24 oktober en maak kennis met Staatsolie!

De Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) is Europa’s toonaangevende offshore-energie-evenement. Het is uniek in het samenbrengen van de olie- en gasindustrie, offshore wind en maritieme energie-industrie. Met de industrie in transitie biedt OEEC offshore-energieprofessionals de ideale ontmoetingsplaats om te netwerken, te discussiëren en te leren over de toekomst van energie. Staatsolie uit Suriname is ook aanwezig met een eigen stand op deze internationale beurs. Dus kom langs en maak kennis met ons bedrijf.

Staatsolie is het meest gerespecteerde bedrijf in Suriname en HET geïntegreerde energiebedrijf van Suriname. De activiteiten omvatten exploratie, productie, raffinage, marketing en transport van ruwe en geraffineerde olieproducten. Het bedrijf heeft drie actieve dochterondernemingen en heeft ook belangen in de goudwinningssector. Genoeg te doen binnen het bedrijf!

Meer weten? Kom op 23 en 24 oktober kennis maken met Staatsolie en bezoek ons op de Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) in Amsterdam, stand 2300A.

Kijk voor meer informatie over Staatsolie op staatsolie.com.

Kijk voor meer info over de beurs op deze site.