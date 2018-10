South South West uit Suriname live in Tilburg op zaterdag 13 oktober

TILBURG, 8 okt – Na hun optreden in Den Helder en afgelopen weekend in Zoetermeer is de formatie South South West uit Suriname komend weekend live te zien in Tilburg. De band treedt samen op met SoulMen’s Party op zaterdag 13 oktober in Tilburg Hotel De Druiventros. Tickets zijn te krijgen bij Eethuis Bamboe, Bredaseweg 137, Tilburg of online via deze site.

Het wordt een speciale drie uur durende show met South South West, Bryan Muntslag, Delano Weltevreden, Natasia Zeeman en SoulMen’s Party! Mis dit niet en bestel tijdig je kaarten.

South South West live

Zaterdag 13 oktober 2018

Tilburg Hotel De Druiventros

Bosscheweg 11, 5056 PP Berkel-Enschot