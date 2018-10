Dode en twee gewonden bij eenzijdig ongeval in Suriname

PARAMARIBO, 8 okt – De 26 jarige G.A. is zondagavond na een eenzijdig verkeersongeval in Suriname overleden. Hij bestuurde een voertuig en reed over Sophia’s Lust richting de 4de rijweg. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de controle over het voertuig moet hebben verloren, waarna hij over een goot vloog en vervolgens tegen de berm aankwam. De bestuurder werd al hangend uit de auto aangetroffen op de plek van het ongeval (schokkende foto).

De brandweer werd na het ongeval ingeschakeld voor de nodige assistentie. Uiteindelijk werden ook nog twee gewonden per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.