PARAMARIBO/NIJMEGEN, 8 okt – Gisteravond is in het Radboud ziekenhuis te Nijmegen politicus Shailendra Girjasing uit Suriname overleden. Dat heeft zijn broer zojuist aan Waterkant bevestigd. De prominente VHP’er en lid van De Nationale Assemblee in Suriname is 62 jaar oud geworden. Girjasing overleed aan de gevolgen van darmkanker.

