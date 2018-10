Rechters Suriname lopen achterstand in behandeling rechtszaken langzaam in

PARAMARIBO, 6 okt – Langzaam maar zeker wordt de achterstand in de behandeling van rechtszaken ingelopen. Dit zegt de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks. De belangrijkste oorzaak van de achterstand, het tekort aan rechters, is nog steeds een factor. Weliswaar zijn onlangs zeven nieuwe rechters beëdigd door de regering. Maar dat is bij lange na niet wat er nodig is aan menskracht.

Er zijn nu negentien rechters actief. “En het aantal nieuwe rechtzaken blijft aanzwellen”, zei mr. Rasoelbaks tijdens een Buitengewone Openbare Zitting. Het nieuwe zittingsjaar van het Hof is geopend. Het blijft voor de rechters creatief door de stapels dossiers heen komen. Dat is de afgelopen twee jaren de voornaamste drijfveer geweest. Toch blijft het een enorme uitdaging om hen die recht en genoegdoening zoeken, van dienst te zijn.

Het Hof kampt ook met een tekort aan geld. De subsidie is aanmerkelijk minder en komt ook nog tergend traag binnen. Zoals op zoveel andere plaatsen van de overheid. Intussen wordt samen met de regering gewerkt aan een meer zelfstandige rechterlijke organisatie. De zeven nieuwe rechters worden binnenkort toegelaten tot het Hof. Rasoelbaks verwacht dan een aanmerkelijke verlichting van de werkdruk.