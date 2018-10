Justitie Suriname laat verdachte ‘luchthavendrugszaak’ gaan

PARAMARIBO, 6 okt – Justitie Suriname heeft één van de verdachten in de luchthavendrugszaak op vrije voeten gesteld. Volgens de advocaat van verdachte Marino K. was de man niet meer dan slachtoffer van misbruik. Een bende drugshandelaars had geprobeerd ruim zestig kilogram cocaïne door de Johan Adolf Pengel luchthaven te krijgen. De functie van Marino K., veiligheidsman op de luchthaven, kwam uiterst goed van pas. Ook de manier waarop de dienst werd georganiseerd op de ‘fatale dag’ speelde de bende in de kaart.

Op de dag dat de partij er doorheen moest, was de man alleen op post. Volgens veiligheidsvoorschriften van Luchthavenbeheer behoren er minimaal twee beveiligingsagenten aanwezig te zijn per shift. “Hij is kennelijk alleen daar gezet, zodat de post verzwakt was op dat moment”, zegt advocaat Maureen Nibte tegenover de Ware Tijd. Zij heeft dan ook met succes een verzoek tot invrijheidstelling kunnen doen.

Het Hof van Justitie bepaalde dat Marino K. naar huis mocht. De verdachten hebben tegenover de politie verklaard dat de partij voor Nederland bestemd was. De coke was keurig gewikkeld in vijf en vijftig pakketjes. Het plan liep spaak door controlewerk van het team Bestrijding Internationale Drugssmokkel, BID. Het team trof de drugs in de dubbele bodem aan van een vrachtcontainer. De container moest worden geladen op een vliegtuig van de KLM.