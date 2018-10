Inspecteur ook in verband gebracht met verdwenen emmers Ketamine

PARAMARIBO, 6 okt – Er komt een nieuw onderzoek naar de verdwijning van 60 emmers Ketamine die zich bevonden bij de Economische Controledienst (ECD) in Suriname. Dat heronderzoek heeft volgens Dagblad Suriname te maken met de aanhouding van het hoofd van de Economische Controledienst (ECD) inspecteur Edith R.(FOTO). Ketamine is een verdovingsmiddel dat ook als recreatieve drug wordt gebruikt, met een straatwaarde van 25 – 40 euro per gram.

Volgens de krant werd de voorraad een jaar geleden in beslag genomen en toen ondergebracht bij de ECD, waar ondermeer Edith R. de scepter zwaaide. Op een bepaald moment zou er zijn ingebroken in de container waar de drugs zich bevonden. Het slot was opengebroken en er bleek een ander slot te zijn geplaatst. Na het nieuw geplaatst slot te hebben opengebroken, bleek dat de emmers met het spul waren verdwenen.

Dagblad Suriname sprak met de toenmalige minister van Handel en Industrie die dit geval kan bevestigen. De zaak werd toen door de afdeling Kapitale Delicten onderzocht. Bestrijding Zware Criminaliteit heeft thans een heronderzoek gestart samen met de afdeling Fraude, aldus de krant.