Vijf ambtenaren in Suriname aangehouden voor geknoei met kwitanties

PARAMARIBO, 5 okt – Vijf ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn aangehouden door het Korps Politie Suriname. Dit meldt de Times of Suriname. De vijf ambtenaren waren werkzaam op de Centrale Markt in Paramaribo. De aanhouding volgde op een aangifte door de marktmeester. Bij de controle van de kwitantieboeken van de markt zijn onregelmatigheden ontdekt.

Een bedrag dat loopt in de duizenden Surinaamse dollars kan niet worden verantwoord. Er is geld ontvangen van standhouders op de markt, maar het geld is niet afgedragen. “Als er vijfhonderd Surinaamse dollar (ongeveer zestig euro) moest worden betaald, werd de originele kwitantie voor dit bedrag uitgeschreven. De verdachten zorgden er voor dat het carbonpapier zodanig geplaatst werd, dat er vijf of vijftig Surinaamse dollar op de kopie in het kwitantieboekje bleef staan”, zegt politiefunctionaris Lloyd Tolud.

Alle vijf ambtenaren werkten op de financiële afdeling van de markt. Omdat het om een administratief misdrijf gaat, bemoeit de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname zich met de zaak. De afgelopen twee jaren heeft de markt voor het eerst in decennia weer winst gemaakt. Er is een nieuw management dat probeert de markt aantrekkelijker te maken voor zowel het kooppubliek als toeristen.