Veel claims voor SLM op vluchten naar Suriname

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 5 okt – In de eerste drie kwartalen van 2018 zijn flink wat claims bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) neergelegd vanwege vertraagde of geannuleerde vluchten naar Suriname. Dat blijkt uit cijfers die newssite DAGonline heeft opgevraagd bij claimorganisatie EUclaim.

EUclaim zorgt ervoor dat gedupeerde vliegtuigpassagiers krijgen waar ze recht op hebben. Op het moment dat vliegtuigpassagiers last hebben gehad van een vluchtvertraging, geannuleerde vlucht, gemiste aansluiting of dat ze geweigerd zijn op een vlucht, hebben ze op basis van Verordening 261/2004 recht op een vergoeding.

In totaal werden er door EUclaim op deze vertraagde of geannuleerde SLM-vluchten 292 positieve adviezen afgegeven, die leidde tot 149 ingediende claims. Dat is fors meer dan bij concurrent KLM, die ook naar Suriname vliegt, aldus DAGonline. Op deze pagina van EUclaim vind je alles over de afhandeling van claims bij de SLM.