Unicef schenkt vaccinkoelkasten op zonne-energie aan Suriname

PARAMARIBO, 5 okt – De Medische Zending Primary Health Care Suriname heeft binnen het UNICEF (United Nations Children’s Fund) project: “Improving vaccination coverage in prioritized areas in the hinterland” onlangs drie vaccinkoelkasten ontvangen ten behoeve van poliklinieken in het binnenland. De officiële overhandiging heeft op dinsdag 2 oktober jl. plaatsgevonden middels een ondertekening van de overdrachtsdocumenten door de UNICEF Representative, mw. Sylvie Fouet en de algemeen-directeur van MZ, Drs. Edward van Eer (FOTO)

De vaccinkoelkasten functioneren op zonne-energie zonder batterij. Drs. Thompson Danso, projectcoördinator, geeft aan dat de technologie van deze koelkasten geavanceerd is. “Met deze geste is vaccin 1 x 24 uur beschikbaar op de ver afgelegen poliklinieken en kunnen wij de vaccinatiedekking verhogen en zorgen voor gezonde kinderen”, aldus de projectcoördinator. Hij geeft aan dat de vaccinkoelkasten voorzien zijn van compartimenten met een ice bank, wat zorgt voor een stabiele interne temperatuur tussen 2 – 8 graden, ook al zijn er gedurende 2-3 dagen geen zonnestralen voor de stroomvoorziening. Drs. Danso zegt blij te zijn met deze schenking.

Drs. Edward van Eer, algemeen directeur van MZ, benadrukte de vooruitgang van de MZ op het gebied van preventie door vaccinatie. “De Medische Zending heeft door de jaren heen successen geboekt op het gebied van verhoging van de vaccinatiedekking. Ik ben blij dat MZ deze vooruitgang in samenwerking met onze partners kan bewerkstelligen”, aldus van Eer. Mw. Sylvie Fouet vindt het een eer om die ondersteu- ning te bieden aan MZ en geeft verder aan dat MZ en UNICEF elkaar partners kunnen noemen.

De waarde van de schenking bedraagt SRD 125.000,-, waarbij transportkosten naar de locaties waar deze kasten zullen werken zijn inbegrepen. De installatie- en onderhoudskosten worden door MZ gedekt. De Poliklinieken die voorzien worden van deze koelkasten zijn Gakaba, Gonini en Redi Doti. Het project houdt ook in: een bewustwordingsprogramma voor ouders om hun kinderen te laten vaccineren en outreach naar gebieden met lage vaccinatiedekkingsgraad.