Ramon Abrahams verkondigt: Suriname gaat eerder naar de stembus

PARAMARIBO, 5 okt – De verkiezingen voor een nieuw parlement worden vervroegd. In plaats van mei wordt het waarschijnlijk maart 2020. Dit heeft NDP-topman Ramon Abrahams bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in het hoofdkwartier van de regeringspartij. De redenen zijn nogal vaag: de beoogde verkiezingsdag zou samenvallen met het Islamitische Suikerfeest of Eid-Ul-Fitr. Het samenvallen zou het stemmen ‘onmogelijk’ maken. Aan Eid-Ul-Fitr gaat een maand van vasten vooraf, dus moet ook daar rekening mee worden gehouden. Staatsrechtdeskundige Sam Polanen vindt het maar een merkwaardige loop.

De datum van de verkiezingen is vastgelegd in de grondwet. Bovendien mag de zittingsperiode van het parlement niet worden verkort of verlengd. Of er zou sprake moeten zijn van ‘buitengewone omstandigheden’. “De president mag niet alleen een besluit nemen. Het parlement zou moeten mee werken”, zegt Polanen tegenover de Ware Tijd. Dat is nog niet gebeurd. Het is dus merkwaardig dat Abrahams zo hoog van de toren blaast.

Vervroegde verkiezingen zijn haast niet mogelijk. Het zou zelfs neer moeten komen op het wijzigen van de grondwet. “Niet een ieder mag aan de grondwet komen. Niemand mag zomaar de moederwet roeren”, aldus Polanen. Volgens de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, valt het allemaal wel mee. De zittingsduur van het parlement mag wel worden ingekort. Het betreffende artikel in de grondwet zou voor meerdere uitleg vatbaar zijn.