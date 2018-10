Familie kiest toch niet voor begrafenis ‘Biga’ in Suriname

AMSTERDAM, 5 okt – Hoewel alles al geregeld was, zowel in Nederland als in Suriname, zal de begrafenis van Ronny ‘Biga’ Nelom toch niet in Suriname plaats vinden. Dat is zojuist bekend gemaakt door de familie. De verrassende wending volgt na het afscheid gisteravond in Amsterdam.

De uitvaartorganisatie in Nederland had alles voor vandaag in orde gemaakt en was er klaar voor. Ook bij hun collega’s van Hennep Uitvaartzorg in Suriname was de voorbereiding in volle gang. “Wij betreuren de gang van zaken, maar de familie heeft hierin het laatste woord en dat respecteren wij” aldus een woordvoerder van de uitvaartorganisatie.

De afscheidsdienst gisteren in Amsterdam was een geslaagde avond waarvoor bijna 3.500 euro aan donaties is binnen gehaald.

De familie bracht zojuist dit bericht naar buiten:

Officieel bericht van familie van wijlen Ronnie André Nelom

Langs deze weg maakt de familie bekend dat de uitvaart van wijlen Ronnie Nelom in beslotenkring in Nederland zal gaan plaatsvinden.Wij als familie hebben dit besluit gisteravond genomen.

Omtrent de besluitvorming doen wij geen verdere mededingen over. Wij hopen dat u onze keuze respecteer.

Wij danken de organisatie,gemeenschap, artiesten en de fans voor een waardig afscheid.

Namens de familie