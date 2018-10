‘Yes, we can do the job!’, Suriname moet het maar daarmee doen

PARAMARIBO, 4 okt – ‘Yes, we can do the job!’ was zowat de enige nieuwigheid in de jaarrede van president Desi Bouterse. Voor de rest moest Suriname het doen met lood om oud ijzer. Dit zegt Chandrikapersad Santokhi, leider en parlementariër van oppositiepartij VHP. Tot vervelens toe herhaalde Bouterse zijn ‘motto’. De regering zou zoveel hebben neergezet, de economische misère ten spijt. Santokhi herkent eerder een dik stuk onvermogen. Het regeerbeleid is er van doordrenkt.

Niets wijst erop dat de regering wat dan ook kan. Een onvoldoende voor wat geleverd is, is dan ook op zijn plaats. “Ik denk dat de samenleving Bouterse ook een slechte score heeft gegeven voor al zijn inspanningen op het gebied van gezondheid, onderwijs, veiligheid, maar ook de economie. Nu komt hij in zijn jaarrede zeggen: Yes we can do the job! Dat is het enige verschil”, zegt Santokhi tegenover Dagblad Suriname.

Over manieren om de ellende te overstijgen, is met geen woord gerept. “Helaas is dat weggebleven. Wat de samenleving in feite verwacht had, is niet uitgekomen. De samenleving wil nu weten hoe zij uit die armoede wordt gehaald”, aldus Santokhi. In de plaats wordt een begroting ingediend met een gigantisch tekort. De VHP-leider hoopt niet dat het tekort afgewenteld zal worden op de samenleving door nog meer leningen.