Stichting Brasa Dei boekt resultaat met Brasa Festival in Utrecht

UTRECHT, 4 okt – Op 21 oktober vindt het vierde Brasa Festival plaats in muziekcentrum TivoliVredenburg Utrecht. Dit festival is een initiatief van stichting Brasa Dei, die in 2015 dit cultuurevenement lanceerde. Met de onderscheidende doelstelling een podium te bieden aan een nieuwe generatie talenten en (semi-)professionals. De stichting ziet nu de herkenning van het publiek voor het Brasa Festival, als het podium waar vernieuwende bi-culturele art performances samenkomen.

Bi-culturele (door)ontwikkelingen

De belangrijkste doelstelling van de stichting is het bevorderen van bi-culturele uitwisseling en het initiëren van culturele thema’s. Dit is ook gelijk de reden waarom in 2015 het Brasa (Dei) Festival werd geïntroduceerd, als een nieuw cultuurpodium waar Surinaams Nederlandse talenten en (semi-) professionals samenkomen. Waar vernieuwende en creatieve producties, via zang, muziek, voordracht, dans en literaire optredens, worden gepresenteerd. Nu, vier jaar later is de (h)erkenning van het publiek goed op gang gekomen. Het Brasa Festival is een mooie swingende mix van o.a. kaseko, soul, reggae, bollywood, jazz, latin, baithak gana en (Suri-)pop die zijn verwerkt in verrassende muziek-, zang- en dansacts.

Brasa Dei Festival wordt Brasa Festival

In 2015 introduceerde de stichting de eerste editie van het festival, met een link naar de viering van 40 jaar onafhankelijk Suriname. Bedoeld als start van Brasa Dei 2.0., na het tijdperk zoals het werd georganiseerd in de Jaarbeurs Utrecht. Door de naam Brasa Dei Festival bleef men de associatie houden met de viering van de onafhankelijkheidsdag van Suriname. Als Brasa Festival, dat plaatsvindt in oktober, ligt nog steeds de nadruk op een cultuurpodium met vernieuwende bi-culturele kunst en cultuur. De nieuwe generatie talenten en (semi-)professionals staan met hun bijzondere producties in de schijnwerpers. De stichting blijft voortduren zoeken naar de mooie parels die kunnen schitteren op het Brasa Festival. Dit jaar staan de talenten Milaisa Breeveld (A Mili), Aaron en Thomas Hanenberg (ABINTU), Prashant Samlal (Quartet) en Rohiet Tjon Poen Gie (dans/theater), op het cultuurpodium. Meer dan de moeite waard om een breed publiek mee kennis te laten maken.

Line-up Brasa Festival Utrecht 21 oktober 2018:

Passion UrbanKawina, Trafassi, ABINTU, A Mili, Prashant Samlal Quartet, Scotown, The Dubbeez, Sandeep Badloe & SR-Music, Ronald Snijders, Awaaz, Denise Jannah’s Soul Train, Rohiet Tjon Poen Gie, Dana Fung Loy en DJ Dab.

Tickets: € 23,- (vvk) | € 28,- (deur) | kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang.

Meer informatie en ticketverkoop: brasa-festival.nl