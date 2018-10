PALU: Niet de regering, maar het volk van Suriname doet goede job

PARAMARIBO, 4 okt – Het volk van Suriname, en niet de regering, doet een goede job. Dit stelt oppositiepartij PALU in reactie op e jaarrede van president Desi Bouterse. Dat het staatshoofd zich met zijn slogan ‘Yes, we can do the job’ op de borst slaat, is een misser. Het is het volk dat “een goede job” doet door het hoofd boven water te houden. In sommige gevallen slagen Surinamers er zelfs in vooruit te komen. En dat niet dankzij, maar ondanks krakkemikkig regeerbeleid.

De rol van de Surinamer zelf in de overleving van de samenleving, wordt miskend in de jaarrede. Er wordt hard gewerkt. “Wat de regering zou moeten doen, is dat ondersteunen en nieuwe impulsen en richting geven aan ontwikkeling waar alle Surinamers bij gebaat zijn. Helaas heeft dat er bij deze regering, die volledig NDP is, kennelijk nooit in gezeten, anders was het er al uit gekomen”, stelt de PALU.

Dat Bouterse ondernemers nu de hemel in prijst, is kennelijk meer uit noodzaak. Het neemt niet weg dat het aan het Surinamers zelf te danken is dat er stand wodt gehouden. “We moeten inderdaad trots zijn op de Surinaamse ondernemers die zijn overgegaan tot succesvol investeren, ondanks de financiële crisis die veel langer dan nodig doorsuddert door het gebrek aan beleid”, aldus de PALU.